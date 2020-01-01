Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 38 муниципалитетах Пермского края В лидерах — Пермь, Краснокамский и Верещагинский округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтверждён у жителей 38 территорий Пермского края. По количеству заразившихся лидируют Пермь, Краснокамский и Верещагинский округа — 180, 83 и 37 заболевших соответственно.

В Добрянском округе диагностировано 36 новых случаев заболевания, в Пермском районе, Чайковском и Частинском округах — по 28, в Сивинском и Чусовском — по 22, в Березниках и Кунгуре — по 13, в Очёрском округе — 12, в Берёзовском —11, в Ильинском и Соликамском округах — по 10.

Девять заразившихся — в Горнозаводском округе, восемь — в Осинском, по семь — в Кунгурском районе, Лысьвенском и Ординском округах, шесть — в Чернушинском округе, пять — в Большесосновском, по четыре — в Бардымском, Нытвенском и Чердынском округах.

В Карагайском и Оханском округах — по три новых инфицированных, в Кизеле, Кудымкаре, Гайнском и Юсьвинском округах — по два, в Еловском, Кишертском, Косинском, Кочёвском, Кудымкарском, Октябрьском и Суксунском округах — по одному.

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