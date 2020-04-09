Аналитическое агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД» Поделиться Поделиться Твитнуть

17 декабря агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД», присвоив уровень ruBBB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

Стабильный прогноз, установленный по рейтингу, предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Узнать подробнее о факторах, позволивших агентству присвоить банку действующий рейтинг кредитоспособности и стабильный прогноз, можно на сайте «Эксперт РА».

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.





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