Аналитическое агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД»
17 декабря агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД», присвоив уровень ruBBB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.
Как отмечают аналитики «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.
Стабильный прогноз, установленный по рейтингу, предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Узнать подробнее о факторах, позволивших агентству присвоить банку действующий рейтинг кредитоспособности и стабильный прогноз, можно на сайте «Эксперт РА».
АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.
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