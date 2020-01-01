Елена Синица В Прикамье выявлено 615 новых случаев COVID-19 Умерло ещё 22 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 615 новых случаев COVID-19. За этот же период выздоровел 781 человек, умерло 22.

Сейчас в ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 250 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ.





В регионе развёрнуто 3252 ковидных койки, из них занято 2055. Доля свободного коечного фонда составляет 36,8%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 154 861. За сутки в регионе проведено 2966 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 21 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 251 187 человек. При этом 1 157 785 жителей завершили курс вакцинации.

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