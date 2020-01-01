Елена Синица В краевой парламент поступил законопроект об объединении Кудымкара и Кудымкарского округа Местные думы поддержали решение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Прикамья поступил законопроект об объединении Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа. Проект закона внесла Кудымкарская дума.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, объединение осуществляется «в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».





Данное решение уже поддержали думы Кудымкара и Кудымкарского округа.





В случае одобрения законопроекта будет создан единый муниципальный округ с административным центром в Кудымкаре.





Напомним, ранее сообщалось, что объединение в единый округ поддержали 13 территорий Пермского района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.