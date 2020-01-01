Елена Синица

В краевой парламент поступил законопроект об объединении Кудымкара и Кудымкарского округа

Местные думы поддержали решение

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Законодательное собрание

  Константин Долгановский

В Законодательное собрание Прикамья поступил законопроект об объединении Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа. Проект закона внесла Кудымкарская дума.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, объединение осуществляется «в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения».

Данное решение уже поддержали думы Кудымкара и Кудымкарского округа.

В случае одобрения законопроекта будет создан единый муниципальный округ с административным центром в Кудымкаре.

Напомним, ранее сообщалось, что объединение в единый округ поддержали 13 территорий Пермского района.

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