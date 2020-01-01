Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 12 кафе Пермского края За месяц инспекторы проверили 41 предприятие общественного питания Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги рейдов, которые они проводили с с 12 ноября по 16 декабря 2021 года в заведениях общепита на территории Пермского края. Было проверено 41 предприятие общественного питания, в 12 кафе выявлены нарушения антиковидных мер. Об этом сообщает «Рифей».

Среди основных нарушений — отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, работа персонала без масок и перчаток, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, несоблюдение режима дезинфекции и проветривания помещений.

В ведомстве отметили, что в Пермском крае заболеваемость COVID-19 среди работников предприятий общепита за последний месяц увеличилась на 32% при общей тенденции к снижению заболеваемости за аналогичный период.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.