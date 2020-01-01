Вакцинацию от ковида включили в национальный календарь прививок
Иммунизация детей будет проводиться добровольно
Минздрав РФ включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2».
К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица в возрасте 60 лет и старше, граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более, а также работники медицины, образования, социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.
В документе поясняется, что вакцинация детей в возрасте 12–17 лет проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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