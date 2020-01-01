Олеся Максименко В Пермском крае коронавирус выявлен в 34 муниципалитетах Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в столице региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 34 муниципалитетах Пермского края.

В лидерах по количеству инфицированных — столица региона, Пермский район и Краснокамский округ: 369, 40 и 32 новых случая соответственно.

В Верещагинском округе подтверждено 24 диагноза COVID-19, в Березниках — 16, в Лысьвенском округе —14, в Карагайском округе и Чайковском — по 13, в Чусовском округе — 12, в Добрянском и Оханском округах — по 10.

Девять заразившихся — в Чернушинском округе, по пять заболевших жителей — в Кунгуре, Нытвенском и Соликамском округах, по четыре — в Кизеле, Берёзовском, Горнозаводском, Кудымкарском и Юсьвинском округах, трое — в Бардымском округе.

По два новых диагноза «коронавирус» поставлено в ЗАТО Звёздный, Кудымкаре, Ильинском, Осинском, Суксунском и Юрлинском округах, по одному — в Кунгурском районе, Большесосновском, Гайнском, Косинском, Ординском, Уинском и Частинском округах.

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