Детский сад в деревне Гаревая Чайковского округа введён в эксплуатацию Новое дошкольное учреждение рассчитано на 55 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Детский сад в деревне Гаревая

Пресс-служба правительства Пермского края

Подрядчик завершил строительство детского сада в деревне Гаревая Чайковского округа, получено заключение Инспекции госстройнадзора о соответствии детсада всем строительным нормам и требованиям. Впереди — лицензирование Министерства образования и открытие.

Детсад рассчитан на три группы, в которые будут ходить 55 детей.

Напомним, новый детский сад в деревне Гаревая Чайковского городского округа возведён взамен здания прошлого века, где было небезопасно находиться ребятам.

Современный детсад в Гаревой позволит ребятам проводить время и развиваться в светлых, просторных помещениях.

Здание уже оснащено всей мебелью и техникой, необходимой для начала работы дошкольного учреждения. Территория благоустроена, установлены игровые площадки, беседки — отмечают в министерстве строительства Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что повышение доступности качественного образования — в числе приоритетов властей региона: «Устранение территориального неравенства — это наша ключевая задача. Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы».

Детский сад в Гаревой — уже седьмой, достроенный в этом году. Всего в 2021 году в регионе организовано 1580 мест для дошкольников. Ранее были введены в эксплуатацию четыре детсада в Перми, один в Кондратово Пермского района и Юрле.

Всего в 2021-2023 годах в Пермском крае планируется возвести 16 детских садов, 31 школу и провести реконструкцию одного здания для создания новых школьных мест в краевой столице. Объекты строятся, в том числе, в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

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