Директор ООО «Порт Пермь» осуждён за сокрытие 45 млн рублей Руководитель предприятия выплатит крупный штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми вынесли приговор директору ООО «Порт Пермь». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый, имея финансовую возможность, не стал гасить долги по налогам на сумму более 45 млн руб. Он попытался скрыть денежные средства от взыскания, осуществляя расчёты с контрагентами через счета коммерческой организации, минуя счета ООО «Порт Пермь».

Решением суда директор предприятия оштрафован на 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

В настоящее время задолженность перед налоговым органом погашена в полном объёме.

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