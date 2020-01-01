Андрей Стрельцов Команда Пермского края стала призёром чемпионата России по рукопашному бою Два бойца из Прикамья вошли в состав сборной страны Поделиться Поделиться Твитнуть

На прошедшем в Орле чемпионате России по рукопашному бою команда Пермского края заняла третье командное место.

В личном зачёте отличились три прикамских «рукопашника».

Джошгун Мансимов (СК «Тентурион», Пермь, тренер — Екатерина Бобрышева) и Виктория Мустаева (СК «Единство», Чайковский, тренер — Григорий Мальцев) стали чемпионами России. Ещё одна спортсменка из региона стала бронзовым призёром турнира, это Вероника Футина (ВФСО «Динамо», Пермь, наставники — Сергей Зверев и Юрий Оборин).

Мансимов и Мустаева, ставшие первыми в своих весовых категориях, включены в основной состав национальной команды, которая вскоре отправится на чемпионат мира. Футина вошла в число резервистов сборной.

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