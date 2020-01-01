Олеся Максименко На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание до − 30 градусов Осадки превысят норму на 20–40% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проекта «Метеоролог и я», на предстоящей неделе жителей Пермского края ждёт неустойчивая погода. На смену относительному теплу в первой половине придёт похолодание. При этом количество осадков превысит норму на 20–40%.

В понедельник, 20 декабря, температура воздуха днём составит −10…−15°C, ожидается снег, местами — сильный снег, по востоку региона — метель.

Ночью 21 декабря температура опустится до −15…−20°C, днём вернётся к значениям понедельника. Также ожидается снег, который продолжит выпадать в среду, 22 декабря. На третий день недели в первой половине ночи потеплеет до −5…−10°C, однако уже к вечеру похолодает до −15…−20°C.

В последующие два дня также ожидается понижение температуры: до −19…−24°C днём 23 декабря и до −18…−23°C в дневное время 24 декабря. Оба дня будет идти небольшой снег. В ночь на пятницу при прояснениях столбик термометра опустится до отметки −30°C.

По предварительным данным, морозная погода сохранится в субботу, 25 декабря, но уже в воскресенье она может смениться потеплением с усилением ветра и снегопадами.

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