Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлено 35 «заражённых» муниципалитетов В столице региона — 240 заболевших COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заразились жители 35 муниципалитетов Пермского края.

Первое, второе и третье места по количеству новых инфицированных — у Перми, Березников и Соликамского округа: 240, 65 и 54 заболевших соответственно.

В Краснокамском округе диагноз COVID-19 подтверждён у 40 жителей, в Пермском районе — у 34, в Осинском и Добрянском округах — у 23, в Чусовском округе — у 21, в Чердынском — у 15, в Лысьвенском — у 12.

В Губахе, Бардымском и Очёрском округах выявлено по 10 жителей с коронавирусом, в Сивинском округе — восемь, в Кизеле, Чернушинском и Чайковском округах — по семь, в Кудымкарском округе — шесть, в Кунгуре и Кунгурском районе — по пять, в Кудымкаре, Верещагинском и Гремячинском округах — по четыре.

По три новых случая COVID-19 диагностировано в Гайнском, Горнозаводском и Ординском округах, по два — в ЗАТО Звёздный, Суксунском и Большесосновском округах, по одному — в Александровском, Берёзовском, Косинском, Красновишерском, Куединском и Октябрьском округах.

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