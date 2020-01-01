В Перми с января готовятся ввести постоплату за пользование платными парковками Функция уже проходит пользовательское тестирование Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми готовятся ввести постоплату за пользование платными парковками. Об этом сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов.

В ответе мэрии на запрос пермского юриста Ильи Дёмина, в частности говорится, что необходимая доработка программного обеспечения уже выполнена. В настоящее время проводится ее тестирования. Массовое использование функции будет возможно ориентировочно в январе 2022 года.

Также в администрации в 2022 году пообещали подготовить несколько вариантов абонементов для постоянных пользователей парковочными местами с возможностью приостановки действия или смены указанного в абонементе автомобиля.

Кроме того, мэрия доработает методику, по которой будет определяться размер платы на перехватывающих парковках Перми.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 1 января в зону платного паркинга в Перми войдут новые участки: по улицам Пионерской, Полины Осипенко и Белинского. Размер платы — 20 руб. в час.

Также в мэрии озвучили планы создать дополнительную парковочную зону с повышенным тарифом. Она будет ограничена улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова.









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