Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Астану» на своей площадке Для выявления победителя в матче потребовалось провести три овертайма Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты «Пармы» на своей арене обыграли БК «Астана» из Казахстана в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счёт встречи - 108:101 (24:24, 17:14, 19:20, 16:18).

Чашу весов в свою пользу подопечные Казиса Максвитиса сумели склонить только в третьей добавочной пятиминутке. Основное время поединка завершилось с результатом 76-76.





Наибольший вклад в победу у «Пармы» внёс Джеремайя Хилл, набравший 32 очка.





Теперь у «Пармы» седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч пермский баскетбольный клуб проведёт на выезде в Красноярске 23 декабря.

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