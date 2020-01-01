Елена Синица В Прикамье выявлено 635 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 635 новых случаев COVID-19.

Сейчас в «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 250 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 777 человек, умерло — 14.





В целом, для лечения инфицированных в регионе развёрнуто 3 252 койки. Из них занято 2 160. Доля свободного коечного фонда составляет 33,6%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 153 627. За сутки в регионе проведено 9 132 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 19 декабря, в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 246 504 человека. При этом, 1 148 493 жителя завершили курс вакцинации.

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