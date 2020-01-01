За сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая COVID-19 В ковидных отделениях лечатся 2,1 тыс. пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая COVID-19, выздоровели 782 пациента, скончался 21 человек.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 152 992, погибших от ковида — 7 223.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 2 134 пациента, 252 из них в тяжелом состоянии, включая 108 подключенных к аппаратам ИВЛ.





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