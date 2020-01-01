Мария Сыропятова Росавиация выдала допуски на прямые полёты из Перми в Болгарию Рейсы в Бургас и Варну могут появиться в расписании будущим летом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Авиакомпания Azur air получила допуски от Росавиации на прямые авиаперелёты в города Болгарии — Бургас и Варну. Приказ об этом подписан в Росавиации 16 декабря.

Допуски выданы на сезон «Лето-2022». В оба города планируются рейсы с частотой два раза в неделю.

Напомним, летом 2021 года прямых авиаперелётов из пермского аэропорта в Болгарию так и не появилось.

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, пояснили в Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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