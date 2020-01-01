Елена Синица
На муниципальные катки в Перми будут пускать по QR-кодам
Посетителям также необходимо использовать СИЗы
В Перми массовые катания на муниципальных катках будут организованы с соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Поясняется, что при входе и в раздевалках необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.
Кроме этого, отмечается, что на все муниципальные катки будут допускаться жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.
Ранее сообщалось, что в городе планируется открыть 70 катков. В частности, впервые появится каток на набережной Камы.
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