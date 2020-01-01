Елена Синица На муниципальные катки в Перми будут пускать по QR-кодам Посетителям также необходимо использовать СИЗы Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми массовые катания на муниципальных катках будут организованы с соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поясняется, что при входе и в раздевалках необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме этого, отмечается, что на все муниципальные катки будут допускаться жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.

Ранее сообщалось, что в городе планируется открыть 70 катков. В частности, впервые появится каток на набережной Камы.

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