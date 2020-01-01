Елена Синица В Перми на набережной Камы впервые откроют каток Всего планируется открыть порядка 70 катков Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в декабре в Перми начнут работать катки на открытом воздухе. В целом в городе планируется открыть порядка 70 катков.

Так, в Ленинском районе Перми впервые будет открыт каток на набережной Камы. Он разместится на площадке нового амфитеатра. Выход на лёд будет бесплатным, также будет возможность взять коньки напрокат.





В Свердловском районе 27 ноября начнёт работу каток на стадионе «Юность». Каток будет открыт по субботам и воскресеньям с 14:00 до 21:00. При этом отмечается, что нужно иметь QR-код. Для посетителей с детьми действует льготная цена. Также будет работать пункт проката и заточки.





В Мотовилихинском районе в декабре покататься на коньках можно будет в придомовых хоккейных коробках по адресам: ул. Пушкарская, 100 и ул. Степана Разина, 34/4. Также бесплатный каток будет работать возле УДС «Молот». Дополнительно катки появятся на ул. Гашкова, 27б и ул. Тургенева, 39.





В Орджоникидзевском районе будут функционировать катки на стадионах «Гайва» (ул. Карбышева, 52) и «Молния» (ул. Волховская, 26). Также будет доступна хоккейная коробка на ул. Корсуньской, 20 и ул. Карбышева, 52. Кроме того, покататься на коньках можно будет на хоккейной коробке у школы №79 на ул. Томской, 30. Зальют каток и на территории детско-юношеского центра «Фаворит» на ул. Репина, 69.





В Дзержинском районе с начала декабря будут работать катки на ул. Маяковского, 33, ул. Подлесной, 28, 37, ул. Костычева, 33, ул. Мильчакова, 22, 34, проспекте Парковом, 25в, ул. Пожарского, 11, ул. Василия Каменского, 3. Здесь выход на лёд бесплатный. На стадионе «Локомотив» (ул. Боровая, 32) и ул. Докучаева, 21 выход на лёд будет платным.





В Индустриальном районе катки зальют на ул. Геологов, 1, ул. Качалова, 15, ул. Архитектора Свиязева, 17, ул. Советской Армии, 37, шоссе Космонавтов, 158а, ул. Танкистов, 56, ул. Кавалерийской, 3а. Катки начнут свою работу во второй половине декабря.





В Кировском районе катки планируется открыть с середины декабря на ул. Мензелинской, 12, ул. Агрономической, 23, ул. Ласьвинской, 1, а также на территории ТСЖ на ул. Маршала Рыбалко, 99в, ул. Автозаводской, 31, ул. Богдана Хмельницкого, 11/2, ул. Адмирала Ушакова, 55/1. Помимо этого, будет открыт каток на стадионе «Авангард». По всем этим адресам доступ на каток бесплатный, платно можно покататься на ул. Маршала Рыбалко, 106.





В посёлке Новые Ляды каток будет работать между жилым домом на ул. Островского, 85 и торговым центром «Ляды» на ул. Островского, 87. Вход бесплатный. Жители посёлка также смогут покататься на коньках по адресу: ул. 40-летия Победы, 9. Только здесь выход на лёд уже платный, также будет доступен прокат коньков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.