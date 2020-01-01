Олеся Максименко В Пермском крае зафиксировано 652 новых случая коронавируса К аппаратам ИВЛ подключены 116 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 652 жителям Пермского края.

За этот же период вылечились 728 пациентов, 13 заболевших скончались.

В тяжёлом состоянии в больницах региона остаются 269 пациентов, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае превысило 152 тыс. человек.



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