Глава краевого минздрава заявила об улучшении ситуации с коронавирусом И снова призвала делать прививки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ситуацию с ковидом в регионе министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень прокомментировала в ходе рабочей поездки в Оханский округ.

Она отметила, что второй год из-за коронавируса медицина работает в напряжённом режиме. Только в 2021 году в Пермском крае было дополнительно развёрнуто 7 тыс. коек для больных ковидом, что наложило отпечаток на оказание первичной и плановой медпомощи пациентам. Однако после объявленного локдауна ситуация начала улучшаться — с 12 ноября высвободились 3592 койки, больным вновь начали проводить плановое лечение.

По состоянию на 16 декабря в Пермском крае в стационарах развёрнуто 3,3 тыс. ковидных коек, заняты пациентами 2,1 тыс. Доля свободных мест превышает 36%.

«Не устану повторять, что главная наша защита и формирование коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции — это прививка, — заявила Анастасия Крутень. — И мы должны более ответственно относиться к вакцинации».

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