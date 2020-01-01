Елена Синица Представлены предварительные результаты первого этапа разработки стратегии развития Прикамья до 2035 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе экспертного обсуждения депутатам краевого парламента представили предварительные результаты первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В частности, разработчики стратегии представили статистические данные и анализ сильных и слабых сторон региона. К числу сильных отнесён уровень цифровизации городского хозяйства, эффективная реализация промполитики, качество школьного образования.





В то же время на уровне «ниже среднего» в регионе миграционная убыль трудоспособного населения. Помимо этого, снижается доля занятых в сфере научных исследований и разработок за последнее десятилетие.





В ходе обсуждения депутаты задали вопросы относительно методов анализа и инструментов, которые будут использоваться для разработки стратегии.





По мнению председателя краевого парламента Валерия Сухих, в процесс разработки стратегии важно включить все заинтересованные стороны.





«Сегодня речь идёт только о первом, начальном этапе анализа, который станет фундаментом для дальнейшей работы. Тем не менее уже сейчас важно активно включать в этот процесс глав территорий, которые могут поделиться своим опытом работы «на местах» и озвучить свои предложения, — говорит спикер. — Также необходимо учесть интересы представителей бизнеса, научного сообщества, общественных организаций — тех, кто уже сегодня вносит свой весомый вклад в развитие Прикамья».





Основной целью разработки стратегии развития являются модернизация инфраструктуры, создание комфортных и безопасных условий для жизни, повышение благосостояния и улучшение здоровья жителей региона.

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