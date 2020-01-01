Елена Синица
В выходные в Прикамье похолодает до −16 градусов
Также пройдут снегопады
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По прогнозам синоптиков, в эти выходные во многих территориях Прикамья сохранится положительное отклонение средней суточной температуры воздуха на уровне 3–5°C. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».
При этом в северной части региона температурный фон будет близок к климатической норме. По словам синоптиков, в субботу, 18 декабря, в регионе ожидается облачная погода, также пройдёт снег.
Температура воздуха в течение суток в регионе будет колебаться от −2 до −7°C, в Перми — от −3 до −5°C. Ветер будет южный, юго-западный, 2–7 м/с.
В воскресенье, 19 декабря, значительное похолодание ожидается в северных и восточных районах края. В течение дня похолодает до −6...−11°C, по северо-востоку — до −16°C. На большей части региона пройдут снегопады. Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 3–8 м/с.
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