Елена Синица В выходные в Прикамье похолодает до − 16 градусов Также пройдут снегопады Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам синоптиков, в эти выходные во многих территориях Прикамья сохранится положительное отклонение средней суточной температуры воздуха на уровне 3–5°C. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

При этом в северной части региона температурный фон будет близок к климатической норме. По словам синоптиков, в субботу, 18 декабря, в регионе ожидается облачная погода, также пройдёт снег.





Температура воздуха в течение суток в регионе будет колебаться от − 2 до − 7°C, в Перми — от − 3 до − 5°C. Ветер будет южный, юго-западный, 2–7 м/с.





В воскресенье, 19 декабря, значительное похолодание ожидается в северных и восточных районах края. В течение дня похолодает до − 6... − 11°C, по северо-востоку — до − 16°C. На большей части региона пройдут снегопады. Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 3–8 м/с.

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