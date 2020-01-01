По итогам 2021 года в крае планируется сдать рекордные 1,446 млн квадратных метров жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел в Москве рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили реализацию планов по жилищному строительству, расселению аварийного жилья, развитию дорожной инфраструктуры и перспективы получения регионом инфраструктурных кредитов, сообщают в краевом минстрое.

Как отметил Дмитрий Махонин, за 10 месяцев текущего года в Прикамье введено в строй 1,089 млн кв. м жилья. Это почти на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причём новые дома строятся не только в краевом центре, но и в других муниципалитетах региона: Пермском муниципальном районе, Березниках, Чусовом, Чайковском, Краснокамске и пр.

«Минстрой России согласовал нам увеличение показателей ввода жилья по итогам года до 1,329 млн кв. м. При этом с учётом набранных темпов и того, что уже сегодня план выполнен фактически на 82%, мы планируем сдать в текущем году рекордные 1,446 млн кв. м», — обозначил Дмитрий Махонин.

В ходе встречи также обсуждалась инициатива Прикамья по реализации проекта «Компактный город», которая предполагает интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской агломерации. Проект позволит увеличить объём перевозок пригородным ж/д транспортом, обеспечить транспортную доступность ряда предприятий, создать дополнительные рабочие места. Марат Хуснуллин поддержал реализацию этого проекта.

Говоря о комплексном развитии региона, Дмитрий Махонин поблагодарил за одобрение в этом году на заседании Штаба по региональному развитию заявки Пермского края на сумму 7,9 млрд руб. на реализацию инфраструктурного проекта. Он позволит построить ряд дорог в двух микрорайонах Перми и начать реализацию проекта краевой музыкальной школы.

«Ещё одна заявка Пермского края сформирована и направлена в Министерство строительства и жилищного хозяйства РФ на сумму 38,8 млрд руб. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры создаваемой Особой экономической зоны, возведение универсального дворца спорта на 10,5 тыс. зрителей, обновление общественного транспорта и другие важные проекты», — пояснил Дмитрий Махонин.

Напомним, инфраструктурные кредиты — новый инструмент регионального развития, анонсированный президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Как подчеркнул глава государства, при распределении этих кредитов органы федеральной власти должны руководствоваться базовым принципом: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Максимально возможные объемы кредита (лимитов) для каждого из субъектов распределил Минфин РФ. Средства предоставляются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу. Ожидается, что к 2024 году объём выданных инфраструктурных кредитов регионам достигнет 500 млрд руб.

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