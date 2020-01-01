Мария Сыропятова Омикрон-штамм пошёл в регионы Заболевшие обнаружены уже в четырёх территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ омикрон-штамм коронавируса выявлен уже у 25 человек, передаёт ТАСС. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось о 16 заболевших, а первые два случая в РФ Роспотребнадзор подтвердил 6 декабря.

Голикова также добавила, что, по её мнению, избежать распространения омикрон-штамма в России невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».

Как сообщили «Новому компаньону» в региональном управлении Роспотребнадзора, в Прикамье заразившихся омикрон-штаммом на сегодняшний день не обнаружено. В краевом минздраве добавили, что в обсерваторе при ГКБ №4 пока нет ни одного пациента.

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