Олеся Максименко В 2021 году в Перми из аварийного жилья переселили 3 тыс. человек На эти цели было выделено 3,1 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В текущем году на расселение пермяков из ветхого и аварийного жилья из бюджетов всех уровней было выделено 3,1 млрд руб., сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

На эти средства было расселено более 38 тыс. кв. м «аварийки». Свои жилищные условия смогли улучшить около 3 тыс. пермяков.

Напомним, в настоящее время в Перми предусмотрено два вида расселения: через предоставление выплаты, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости жилья, и через предоставление жилья равнозначной площади.

Кроме того, власти Перми возвращаются к практике строительства муниципальных домов. На сегодняшний день на территории Перми уже построены два муниципальных дома — на ул. Сокольской, 12 и ул. Баранчинской, 10. Кроме того, заключён контракт с ООО «ЖБК-Строй-Инвест» на проектирование и строительство муниципального дома на ул. Чайковского, 11 в Индустриальном районе. До 2024 года должны появиться ещё два муниципальных дома в Заостровке — на ул. Маяковского, 54 и 57.

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