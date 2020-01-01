Олеся Максименко В Пермском крае коронавирус подтверждён у 660 жителей В тяжёлом состоянии остаются 254 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае поставлено 660 новых диагнозов COVID-19.

Выздоровели за этот же период 737 жителей региона, 20 пациентов скончались.

В стационарах Прикамья на данный момент в тяжёлом состоянии находятся 254 пациента, 111 из них — на аппаратах ИВЛ.

В целом с начала пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились 151 698 человек. Полностью прошли курс вакцинации 1,1 млн жителей региона.

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