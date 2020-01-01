Мария Сыропятова В Перми завершили строительство четырёх крупных дорожных объектов Разрешение на ввод их в эксплуатацию будет получено в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершены работы по строительству автомобильной дороги на ул. Маршала Жукова и ул. Лесной, а также по реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева, ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказал и. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников.

Все объекты открыты для использования жителями Перми, но разрешение на ввод их в эксплуатацию после прохождения госэкспертизы будет получено в следующем году.

«Как так получается, что вы вводите объекты во временную эксплуатацию, фактически работы выполнены, но работа с документами не завершена?» — задал вопрос депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

«Строительно-монтажные работы зачастую заканчиваются поздней осенью, а в инспекции предпочитают смотреть объекты в летнем варианте, — ответил Сергей Красильников. — Поэтому зачастую получение заключения о соответствии объектов откладывается на весну следующего года».

При этом, по словам Сергея Красильникова, большая часть средств подрядчикам за работы уже выплачена. Исключение среди перечисленных объектов — ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева. Причина — корректировка проекта и прохождение его через госэкспертизу.

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