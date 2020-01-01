Суд оштрафовал филиал «Нестле» в Перми на 100 тыс. рублей На предприятии обнаружили нарушения требований охраны труда Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

В Перми суд рассмотрел жалобу филиала ООО «Нестле Россия» в Перми на постановление государственного инспектора труда в Пермском крае.

Обнаружив в ходе проверки соблюдения требований охраны труда нарушения, представитель надзорного органа выписал организации штраф. В частности, за то, что руководители и специалисты «Нестле Россия» допускались к исполнению трудовых обязанностей без проведения внепланового инструктажа по охране труда.

Общество попыталось отменить наказание через суд. Однако судебная инстанция жалобу отклонила, предприятию был назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции.

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