Елена Синица Только 16% жителей Прикамья поддерживают систему QR-кодов Чаще всего меру одобряют врачи и сотрудники банков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса портала hh.ru, среди всех российских регионов Пермский край имеет самую низкую долю жителей, поддерживающих систему QR-кодов, — 16%, также в Прикамье меньше всего сторонников введения жёстких ограничений для непривитых от коронавируса — 12%.

Чаще всего введение ограничений приветствуют врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

Отмечается, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы каждый второй.

Кроме того, сообщается, что треть жителей региона обеспокоены высокими темпами распространения COVID-19 в стране. Примерно у 24% ранее страх был, но сейчас они уже устали бояться. Ещё 40% никогда не испытывали обеспокоенности. По этому показателю Прикамье занимает лидирующую позицию в стране.

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