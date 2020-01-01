В Пермском крае открыта первая ледовая переправа Она появилась в Соликамском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае открылась первая ледовая переправа. Она организована через реку Каму между посёлком Тюлькино и деревней Тюлькино в Соликамском городском округе. Об этом «Рифею» сообщили в краевом управлении МЧС.

Переправа протяжённостью 500 м предназначена для автомобилей грузоподъёмностью до 5 т.

Жителям Прикамья напоминают, что передвижение по льду на автомобиле допускается только по официальным переправам. Во избежание несчастных случаев рекомендуется не пренебрегать правилами личной безопасности.

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