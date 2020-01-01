Андрей Стрельцов «Молот» на выезде победил «Челмет» Пермская хоккейная дружина одержала четвёртую победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

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Хоккейный клуб «Молот» в очередном матче чемпионата ВХЛ обыграл в Челябинске местный ХК «Челмет». Счёт поединка показывает убедительное превосходство пермской команды — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Авторами забитых шайб стали Денис Цыганов, Степан Никулин, Илья Чефанов, Денис Ванин и Руслан Шайхулов.

Победная серия подопечных Альберта Логинова продолжилась до четырёх матчей. Причём в этой выездной серии игр «молотобойцы» ещё не проигрывали. На чужой площадке осталось провести в этом году один поединок — 17 декабря против орского «Зауралья».

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