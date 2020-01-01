Андрей Стрельцов «Амкар» продлил соглашение с воспитанником пермского футбола Кирилл Кочетов продолжит выступать за «красно-чёрных» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» продлил контракт с молодым форвардом Кириллом Кочетовым.

Кирилл Кочетов — воспитанник пермского футбола. Сезон-2020/21 он провёл в пермской «Звезде», отыграв больше 200 минут в первенстве ФНЛ-2. С августа 2021 года он выступал за «Амкар-Пермь» и уже успел отличиться — забил два гола.

Стороны не разглашают подробности соглашения, известно только, что игрок будет в системе «Амкара» не один сезон.

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