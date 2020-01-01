Андрей Стрельцов
«Парма» одержала вторую победу в матче второго этапа Кубка Европы FIBA
На своей площадке пермский баскетбольный клуб одолел соперников из Германии клуб «Байройт»
Баскетболисты «Пармы» не испытали проблем в поединке с немецким «Байройтом». В игре второго тура второго этапа Кубка Европы FIBA победа осталась за подопечными Казиса Максвитиса со счётом 92:78.
Наибольший вклад в успех команды внесли Адас Юшкявичюс и Артем Параховский. Первый набрал 17 очков, а второй сделал дабл-дабл. Белорусский легионер совершил 14 подборов и набрал 12 очков.
Согласно расписанию турнира, «Парма» примет на своей площадке нидерландский «Лейден» 13 января.
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