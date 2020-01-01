В минтрансе составили рейтинг объектов дорожного нацпроекта по итогам сезона 2021 года Рассказываем про самые протяжённые, самые социальные и самые масштабные дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году реализовано 55 дорожных объектов. В целом за сезон реконструировано и построено более 8 км дорог, отремонтировано свыше 102 км.

В Министерстве транспорта Пермского края составили рейтинг объектов нацпроекта по итогам года в различных номинациях.

Так, самым протяжённым объектом стал ремонт региональной трассы Пермь — Березники. В целом отремонтировано свыше 20 км. Ремонт выполнялся по двум контрактам. В рамках первого контракта дорогу привели в порядок на участке с 27-го по 37-й км (протяженность 9,857 км), в рамках второго контракта ремонт производился участками на отрезке с 48-го по 166-й км (протяжённость — 10,3 км).

Вторым по протяженности стал ремонт участка автодороги Болгары — Юго-Камский — Крылово общей протяженностью 15,8 км. Трасса проходит через два муниципалитета — Пермский район и Осинский городской округ, в которых суммарно проживает более 49 тыс. человек. Протяженность всей автодороги составляет более 93 км, она проходит через 8 деревень, 2 поселка и 3 села. В текущем году магистраль ремонтировали участками, где состояние полотна было неудовлетворительным. Ремонт проходил также в рамках двух отдельных контрактов. В рамках первого в нормативное состояние привели 8,2 км трассы, в рамках второго — 7,6 км.

Тройку протяжённых объектов замыкает улица Якутская в краевой столице. В рамках нацпроекта отремонтировано два участка. Первый — от границы с Кировским районом до ост. «Сосновый бор» (протяжённость — 8,1 км), второй — от ул. Красноборской до границы с Кировским районом.

Самыми социально значимыми объектами 2021 года стали улицы краевой столицы, расположенные в Индустриальном районе, — Баумана и Братьев Игнатовых. На ул. Баумана находится самое большое количество соцучреждений: детский сад № 284, детская городская поликлиника №5, пермский краевой онкологический диспансер, радиогинекологическое отделение, краевая детская клиническая больница, школа №115, городская поликлиника №2, а также главный корпус больницы им. М. А. Тверье. На улице Братьев Игнатовых (участок от шоссе Космонавтов до ул. Мира) расположены краевая клиническая стоматологическая поликлиника, неврологическое отделение, гинекологическое отделение, отделение острых отравлений больницы им. М. А. Тверье.

Самыми туристическими объектами года стали автодорога Пермь — Усть-Качка и ул. Монастырская в Перми.

Трасса Пермь — Усть-Качка связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого «гостевого маршрута». По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка». Эта же дорога ведёт в аэропорт Большое Савино. В текущем году в рамках нацпроекта дорогу привели в порядок на участке от поворота на д. Большое Савино до д. Кичаново (в районе пересечения улиц Весенняя и Солнечная). Протяженность ремонта составила 1 км.

Вдоль ул. Монастырской, которую в этом году отремонтировали на участке от ул. Попова до ул. Максима Горького, расположены достопримечательности краевой столицы — Пермская государственная художественная галерея и дом Мешкова, где располагается Пермский краеведческий музей.

Самыми безопасными объектами выбраны автодороги Култаево — Башкултаево и Сылва — Троица в Пермском районе, а также дорога Гуляева — Курановка в Краснокамском городском округе. Именно на этих магистралях установлены интерактивные пешеходные переходы, освещаемые в ночное время суток и работающие от автономных солнечных батарей. Благодаря таким переходам пересечение дорог пешеходами становится безопасным, а автомобилисты в тёмное время суток заранее видят пешехода и вовремя снижают скорость.

Мини-объектом года названа ул. Чукотская в Свердловском районе Перми. Длина отремонтированного участка составила 95 м, однако привести его в нормативное состояние было важной задачей, поскольку до ремонта здесь не было ни нормальной дороги, ни тротуаров. Улицу Чукотскую в Перми отремонтировали на небольшом отрезке от ул. Старцева до ул. Запорожской. Рядом — крупный жилой комплекс, частные жилые дома, магазины, автобусная остановка, городская поликлиника. Весной, до ремонта, состояние проезда было неудовлетворительным — асфальта почти не осталось, тротуаров не было, во время дождей пройти по участку было невозможно из-за грязи. Теперь, благодаря проведённым работам, здесь обновлена проезжая часть, по обеим сторонам проезда обустроен новый тротуар, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка. Автомобили теперь могут без труда проезжать на ул. Запорожскую, не объезжая участок через ул. Холмогорскую (в 300 м от Чукотской).

Самым «крутым» объектом стала ул. Мостовая в Мотовилихинском районе Перми. Такое звание улица получила за наибольший уклон — в 60 промилле. Ул. Мостовая проходит от микрорайона Вышка-1 в сторону центра города через площадь Восстания. Это один из двух выездов для жителей отдалённого микрорайона. Главная причина, по которой дорогу включили в план ремонта, — глубокая колея. На ненормативное состояние проезжей части жаловались и жители, и автомобилисты. Сейчас дорожное полотно обновлено.

Самым тротуарным объектом стала ул. Герцена в городе Добрянке — самая центральная в окружном центре. Здесь помимо обновления проезжей части комплексно отремонтировали тротуары по обеим сторонам улицы. Также вдоль тротуаров появились новые, современные скамейки, обновились газоны и гулять по улице стало — одно удовольствие.

Напомним, нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется на территории Пермской городской агломерации, куда входят Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. Кроме этого, ремонтируются региональные трассы.

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