В Перми устраняют последствия разлива воды на улице Локомотивной «Новогор» приступает к ремонту повреждённого водовода Поделиться Поделиться Твитнуть

Коммунальная авария на ул. Локомотивной

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Сегодня, 15 декабря, около 14:00 во время работ на ул. Локомотивной в Перми строительная организация повредила магистральный водовод диаметром 600 мм, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В результате часть улицы, включая проезжую часть, была залита водой.

Специалисты «Новогора» отключили повреждённый участок, провели обследование и приступают к восстановительным работам.

В связи с аварией сейчас наблюдается пониженное давление при подаче воды в дома Дзержинского и Ленинского районов. В мэрии рассказали, что на проезжей части и тротуарах организована уборка наледи.

Напомним, из-за повреждения водовода на ул. Карпинского с 14 декабря без стабильного водоснабжения остаётся часть Индустриального района Перми.

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