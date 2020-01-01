В Перми устраняют последствия разлива воды на улице Локомотивной
«Новогор» приступает к ремонту повреждённого водовода
Сегодня, 15 декабря, около 14:00 во время работ на ул. Локомотивной в Перми строительная организация повредила магистральный водовод диаметром 600 мм, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В результате часть улицы, включая проезжую часть, была залита водой.
Специалисты «Новогора» отключили повреждённый участок, провели обследование и приступают к восстановительным работам.
В связи с аварией сейчас наблюдается пониженное давление при подаче воды в дома Дзержинского и Ленинского районов. В мэрии рассказали, что на проезжей части и тротуарах организована уборка наледи.
Напомним, из-за повреждения водовода на ул. Карпинского с 14 декабря без стабильного водоснабжения остаётся часть Индустриального района Перми.
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