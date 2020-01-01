В рамках дорожного нацпроекта в Прикамье за 2021 год общественники выезжали на объекты свыше 70 раз Без участия общественных контролёров не принималась ни одна дорога, отмечают в краевом минтрансе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 55 объектов. Это реконструкция, строительство и ремонт региональных автомобильных дорог, а также дорог в рамках городской агломерации — в Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. Также в перечень объектов вошла установка новых светофоров и модернизация существующих.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что приёмка всех 55 объектов велась с участием общественных инспекторов и экспертов Общественной палаты Пермского края. «Без их участия не принимается ни один объект. За сезон 2021 года общественники выезжали на приёмки (в том числе рабочие) свыше 70 раз. Все инспекторы прошли обучение и наравне с другими экспертами участвуют в приёмочных комиссиях», — отмечают в минтрансе.

Даниил Бахарев, общественный эксперт по ремонту дорог и благоустройству дворов Общественной палаты Пермского края:

— Сегодня у нас на общественных началах трудится 15 инспекторов. Все они проходили обучение с представителями министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», экспертами дорожной отрасли и получили специальные удостоверения. Что касается проверки объектов нацпроекта, то в ходе приёмок мы в первую очередь проверяем журнал производственных работ (на заполнение и соответствие ГОСТам). Отдельное внимание уделяется проверке тех элементов ремонтных работ, по которым чаще всего фиксируются нарушения: это заделка мест взятия лабораторных проб в асфальте, проливка стыков со старым асфальтом, приспособленность объекта для маломобильных групп населения, соответствие ГОСТам высоты искусственных неровностей. В зимний период мы контролируем содержание городских объектов — расчистку от снега улиц, в том числе отремонтированных по нацпроекту. В сезоне 2022 года планируем продолжить инспекционную работу в тесном взаимодействии с министерством транспорта и администрациями районов и округов.

В целом на нацпроект в 2021 году было направлено 2,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — федеральная поддержка. На эти средства отремонтировано свыше 102 км дорог, ещё более 8 км построено или реконструировано.



В рамках дорожного нацпроекта также установлено 187 интерактивных пешеходных переходов, 96 из них уже подключены и работают. Интерактивный пешеходный переход ― это комплекс, состоящий из двух опор, на которых закрепляются светодиодные знаки «Пешеходный переход» и лампы, а также автономные солнечные модули с аккумуляторами. Днём устройства заряжаются за счёт солнечного света и благодаря накопленному заряду работают в тёмное время суток.



Комплексы оборудуют на нерегулируемых пешеходных переходах. В этом году комплексы установлены на трассах Кунгур — Соликамск, Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области, Кунгур — Соликамск — Лысьва, Соликамск — Красновишерск, Губдор — Чердынь, Оса — Чернушка, Голдыри — Орда — Октябрьский, Чернушка — Тюш, Чернушка — Куеда, Куеда — Аксаитово, Уинское — Деменево, Михино — Уинское, Чертеж — Тюлькино — Вильва, на обходе города Соликамска, а также в районе подъездов к городам Кунгуру и Лысьве.



По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, по поручению губернатора Дмитрия Махонина контрактация объектов дорожного нацпроекта сейчас ведётся сразу на два года.

«Мы это поручение выполняем. Так, в 2022 году по нацпроекту планируется привести в порядок 52 объекта. Все они уже законтрактованы. На некоторых объектах осенью уже велись работы, часть из них отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Параллельно контрактуются объекты 2023 года. Рассчитываем завершить конкурсные процедуры в I квартале 2022 года», — заключил министр.

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