Елена Синица С января в Перми начнёт курсировать новый автобусный маршрут №13 Он соединит деревню Песьянку с Комсомольской площадью Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, начиная с 1 января 2022 года в Перми начнёт курсировать новый автобусный маршрут №13 «Песьянка — ул. Милиционера Власова — Комсомольская площадь».

Так, автобусы будут следовать по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении — по ул. Белинского с разворотом на Комсомольской площади и затем по улицам Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов.

При этом в будние дни будет курсировать 10 автобусов большой вместимости. Предполагается, что маршрут №13 позволит разгрузить автобусы №3 и 27. В них в часы пик фиксируется высокая загрузка.

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