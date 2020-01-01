Мария Сыропятова Путепровод на пересечении Транссиба с улицей Углеуральской в Перми построят до середины 2024 года Победителем аукциона на 1,2 млрд руб. объявлена компания из Сочи Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён подрядчик на строительство транспортной развязки ул. Углеуральской с Трансибирской магистралью в Перми. Согласно протоколу на портале госзакупок, контракт на 1,2 млрд руб. будет заключён с ООО «Геострой» из города Сочи Краснодарского края. Начальная стоимость работ по результатам аукциона была снижена на 6 млн руб.

Заказчик — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Сроки выполнения работ — до конца июня 2024 года.

Путепровод на пересечении Транссибирской магистрали с ул. Углеуральской должен обеспечить автомобильное и трамвайное движение в обе стороны. Планируется, что трамвайными путями будет связан микрорайон Парковый и центр Перми.

Проект был разработан АО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства».

Напомним, что торги на строительство развязки ул.Углеуральской с Транссибирской магистралью были объявлены повторно. Это случилось, после отмены ФАС России конкурса по данному объекту.

В минзакупок Пермского края тогда с решением не согласились.

«Проведение закупок способом открытого конкурса на выполнение строительных работ позволяет, с одной стороны, привлечь максимально широкий круг потенциальных квалифицированных подрядчиков, а с другой — исключить риск демпинга на торгах, как это возможно при проведении аукционов», — пояснили позицию в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.