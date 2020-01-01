Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье продолжает снижаться За вчерашний день зафиксирован 661 новый случай Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 661 новый случай COVID-19 (это минимальный показатель с конца октября). За вторник выздоровели 715 человек, скончались 17.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 151 038, умерших от ковида — 7169.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2262 пациента. Из них в тяжёлом состоянии 283, в том числе 112 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 15 декабря в Пермском крае завершили курс иммунизации против коронавируса 1 млн 117 тыс. жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.