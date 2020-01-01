В Пермский край поступило почти 79 тыс. комплектов вакцин от коронавируса В регион доставлены «Гам-КОВИД-Вак» и «КовиВак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина от коронавируса

Константин Долгановский

Как сообщили в краевом минздраве, в Прикамье поступили партии 72,9 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и 6 тыс. комплектов вакцины «КовиВак». Оба препарата двухкомпонентные и предназначены для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Накануне в ведомстве сообщили о доставке в регион 24 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками края.

Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,64 млн комплектов вакцины от COVID-19. Привиты свыше 1,23 млн жителей.

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