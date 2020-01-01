В Пермский край поступило 24 тыс. доз вакцины от COVID-19 С начала прививочной кампании в край доставлено более 1,5 млн комплектов вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в краевом минздраве, в Прикамье поступило ещё 24 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от новой коронавирусной инфекции.

В ближайшее время препарат распределят между поликлиниками региона.

Всего с начала прививочной кампании в край доставлено более 1,5 млн комплектов вакцины от COVID-19. Привиты 1,2 млн жителей, из них завершили курс иммунизации 1,1 млн человек.

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