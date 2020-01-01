На трассе в Пермском крае грузовик насмерть сбил пешехода Поделиться Поделиться Твитнуть

Место аварии

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье произошло смертельное ДТП, сообщает ВЕТТА.

По автодороге со стороны Березников двигался самосвал БЦМ-59 MAN под управлением 34-летнего местного жителя. По предварительной информации, на 7-м км трассы водитель допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка. Авария произошла в 07:45 14 декабря.

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