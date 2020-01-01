Олеся Максименко В Перми утверждено обвинительное заключение в отношении группы «чёрных риелторов» Ущерб от их действий составил более 12 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Пермского края, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 12 млн руб.

Следствие установило, что с 2014 по 2019 год обвиняемые под разными предлогами убеждали ведущих асоциальный образ жизни граждан подписывать документы, на основании которых впоследствии лишали их жилья. Некоторых потерпевших — единственного.

Полученное жильё «чёрные риелторы» продавали, прибыль забирали себе. Следствие установило семь преступлений, совершённых организованной группой.

Дело будет направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд Перми в ближайшее время, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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