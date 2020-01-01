Олеся Максименко Новые случаи коронавируса вновь зафиксированы в 39 муниципалитетах Пермского края В столице региона — 274 заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 39 территориях региона. По количеству заболевших лидируют Пермь (274), Краснокамский округ (57) и Чайковский (40).

В Добрянском округе зафиксирован 31 заражённый, в Лысьвенском — 28, в Пермском районе и Чусовском округе — по 20, в Горнозаводском и Оханском округах — по 18, в Осинском — 17, в Березниках и Кишертском округе — по 13, в Соликамском округе — 12, в Александровском — 11, в Бардымском и Октябрьском — по 10.

По девять новых диагнозов COVID-19 поставлено в Кудымкаре и Кунгуре, восемь — в Очёрском округе, по пять — в Красновишерском и Куединском, четыре — в Ильинском, по три — в Берёзовском, Большесосновском, Нытвенском, Ординском и Частинском округах.

В Кизеле, Верещагинском, Уинском, Юрлинском и Юсьвинском округах — по двое заболевших, в Губахе, Кунгурском районе, Еловском, Кудымкарском, Сивинском, Суксунском и Чернушинском округах — по одному.

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