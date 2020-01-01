«Единая Россия» проведёт в регионах предновогодние акции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтёры, добровольцы поздравят врачей и сотрудников ковидных госпиталей, их пациентов, ветеранов, детей, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, которое прошло в ЦИК партии 14 декабря. Он отметил, что в медучреждениях продолжается работа по спасению жизней, которая идёт без выходных и праздничных дней, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Мы не можем и не должны забывать о них. Наша задача — сделать так, чтобы Новый год не прошёл мимо них, чтобы они вместе со всей страной ощутили этот праздник», — сказал Андрей Турчак.

Акции пройдут в нескольких форматах.

«Первый — украшение приёмных покоев в «красных зонах» и ковидных кол-центров. К этой работе прошу наших депутатов подключиться лично. Второй формат — передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям. Третий формат — акция «Новый год во дворе» — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок», — рассказал секретарь.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с «Волонтёрами Победы» запустит традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

«Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам», — сказал секретарь Генсовета партии.

Глава комиссии Генерального совета «Единой России» по вопросам здравоохранения, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтёров и партию за ту помощь, которую они оказывают медикам во время пандемии.

«Мы много говорим и предпринимаем действий по профилактике выгорания врачей и медсестёр, которые работают в условиях сверхнагрузки. Иногда они не могут черпать ту поддержку, которую обычно получают в семьях от близких, и это сильно снижает эмоциональный фон врачей. Именно поэтому я уверен, что те подарки и новогодние инициативы, которые будут реализованы силами партии и волонтёров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин — это гормон счастья», — сказал Проценко.

По его словам, нужно пользоваться шансом делать людей счастливее.

«Если есть возможность сделать нас немножко счастливее, если есть возможность напомнить о нашем труде близким, детям в виде тех сладких подарков, которые многие не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, — это очень важная и неоценимая история», — указал Денис Проценко.

В свою очередь, председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева отметила, что в рамках предновогодних мероприятий важно не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества.

«Для них очень важно общение, важно оставаться в условиях пандемии вместе с нами. Эти мероприятия дадут большому количеству людей радость общения, востребованность и дружность», — рассказала она.

Андрей Турчак также дал старт акции «Ёлка желаний» и первым снял шары с ёлки, установленной в Центральном исполкоме. Секретарь Генсовета «Единой России» исполнит мечты 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и четырёхлетней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга — она хочет получить на Новый год куклу.

Андрей Турчак добавил, что шары на ёлке постоянно обновляются.

«Вся «Единая Россия» будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений на самое большое количество исполненных желаний», — сказал он.

Как отметила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, такие акции позволяют детям поверить в то, что мечты исполняются.

«Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Новогодние праздники делают каждого из нас ребёнком. Это помогает как-то по-другому взглянуть на всё, что происходит. Я верю, что мы справимся со всеми вызовами. У нас дружная и сильная команда», — заключила она.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Год пролетел стремительно, и вот мы снова готовимся к волшебным новогодним и рождественским праздникам. Подарки для многодетных, малоимущих, а также для ветеранов и медиков стали доброй традицией для единороссов в эти дни. Но главное — мы дарим хорошее настроение и создаём атмосферу праздника.

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