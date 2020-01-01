В Пермском крае число погибших в ДТП детей выросло в 4,3 раза Много аварий происходит на пешеходных переходах Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За 11 месяцев 2021 года в Пермском крае зарегистрирован рост количества погибших в результате дорожных аварий на 1,3%. Эти данные были приведены на заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на региональных и федеральных трассах в региональном минтрансе.

По данным краевой ГИБДД, впервые всплеск зарегистрировали по итогам сентября (+5,1% ), рост продолжился и в октябре (+6%).

Также было отмечено, что большинство ДТП происходит с участием детей. Так, в регионе рост числа погибших несовершеннолетних в возрасте до 16 лет уже составил 433,3% в сравнении с прошлым годом (с трёх до 16).

Много аварий происходит на пешеходных переходах, при пересечении дороги на красный сигнал или вовсе в неположенном месте.

Особо аварийными трассами признаны Пермь — Екатеринбург, Нытва — Кудымкар, Кострома — Шарья — Киров — Пермь, Кунгур — Соликамск, Соликамск — Красновишерск, Полазна — Чусовой, Пермь — Ильинский.

Основными причинами аварий здесь стали выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, несоблюдение очерёдности проезда, нарушение правил дорожного движения пешеходами.

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