Более 9,7 тыс. субъектов МСП в Пермском крае подали заявления на получение субсидии за вынужденные каникулы в ноябре В отношении 8,2 тыс. предпринимателей приняты решения о начислении средств Поделиться Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день в налоговые органы Пермского края подано 10 613 заявлений о предоставлении субсидий от 9777 плательщиков предприятий малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций региона. В отношении 8238 плательщиков приняты решения о начислении субсидии в сумме 563 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе УФНС России по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября по 15 декабря в регионе налоговыми органами принимаются заявления о предоставлении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям за нерабочие дни, объявленные в ноябре 2021 года в связи с распространением COVID-19.

Для получения субсидии организация или ИП должны входить по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики, а также по состоянию на 1 июля 2021 года не иметь задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. руб.

Размер субсидии рассчитывается на основе двух параметров: количества сотрудников организации, которое указано в расчёте по страховым взносам за июнь 2021 года, и минимального размера оплаты труда (МРОТ). На каждого сотрудника организации, официально работавшего в июне 2021 года, выплачивается 12 792 руб. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных работников, получают субсидию только на себя в размере одного МРОТ.

Данная субсидия предоставляется однократно. Заработная плата, выплаченная сотрудникам из сумм субсидии за нерабочие дни, освобождается от обложения НДФЛ.

Заявления на получение субсидии принимают территориальные налоговые органы Пермского края в электронной форме, в виде почтового отправления, а также при личном визите в инспекцию.

Напомним, в конце октября из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ об установлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При необходимости главам регионов, где наблюдалась сложная эпидситуация, было разрешено вводить нерабочие дни с 23 октября, а также продлевать их после 7 ноября. В Прикамье вынужденные каникулы длились с 23 октября по 7 ноября.

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