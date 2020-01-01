За сутки в Пермском крае подтверждено 665 новых случаев COVID-19 Скончались 22 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 665 новых случаев COVID-19 (это самый низкий показатель с 27 октября), выздоровели 707 человек, скончались 22.

Общее число инфицированных в крае достигло 150 377, скончавшихся от инфекции — 7152.

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2323 пациента. Из них 293 в тяжёлом состоянии, в том числе 113 подключены к аппаратам ИВЛ.





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