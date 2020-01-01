В Перми увеличат штат контролёров в общественном транспорте до 186 человек
Обладателей безлимитных проездных штрафовать не будут
Власти Перми собираются значительно увеличить штат контролёров, проверяющих оплату проезда в городском общественном транспорте. Об этом ТК «ВЕТТА» сообщили в мэрии.
В 2022 году число контролёров вырастет до 186, что существенно повысит регулярность проверок транспортных средств.
При этом, говорится в заявлении администрации, «департамент транспорта рассматривает предложение о снятии штрафа с пассажиров, которые приобрели безлимитный проездной, но на момент проверки не оплатили по нему проезд».
По данным мэрии, сейчас каждый день в ходе рейдов контролёры выявляют в среднем примерно пять безбилетников.
Штраф на сегодняшний день составляет 500 руб., при повторном нарушении в течение года — 1 тыс. руб.
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